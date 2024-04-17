17 апреля 2024, 15:05
Инстасамка начала учиться вокалу
Певица Инстасамка показала занятия по вокалу после публичного обещания
Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, посетила первое занятие по вокалу после публичного обещания улучшить свое пение. Видеоролик она разместила в сообществе социальной сети «ВКонтакте».
«Мой первый урок по вокалу», — подписала певица.
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Она отметила, что поделилась кадрами из студии, где работает над своей музыкой.
В 2023 году «VK Музыка» назвала Инстасамку «Артисткой года». Ее песни на платформе прослушали более 600 миллионов раз.
Ранее Зотеева заявила о решении поступить в университет. Она добавила, что начала собирать документы для сдачи ЕГЭ.
В начале апреля Инстасамка уличила певицу Светлану Лободу в копировании стиля исполнительницы Анны Асти. Она оставила язвительный комментарий под новым видео украинской звезды.
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Инстасамка
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