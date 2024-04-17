Знаменитости 17 апреля 2024, 15:05 Инстасамка начала учиться вокалу Певица Инстасамка показала занятия по вокалу после публичного обещания Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, посетила первое занятие по вокалу после публичного обещания улучшить свое пение. Видеоролик она разместила в сообществе социальной сети «ВКонтакте».

«Мой первый урок по вокалу», — подписала певица.

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Она отметила, что поделилась кадрами из студии, где работает над своей музыкой.

В 2023 году «VK Музыка» назвала Инстасамку «Артисткой года». Ее песни на платформе прослушали более 600 миллионов раз.

Ранее Зотеева заявила о решении поступить в университет. Она добавила, что начала собирать документы для сдачи ЕГЭ.

В начале апреля Инстасамка уличила певицу Светлану Лободу в копировании стиля исполнительницы Анны Асти. Она оставила язвительный комментарий под новым видео украинской звезды.