Знаменитости 02 апреля 2024, 12:41 «Отдыхай». Инстасамка унизила Лободу за копирование Анны Асти Инстасамка обвинила Лободу в копировании стиля Анны Асти Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Читать 360tv в

Блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) обвинила певицу Светлану Лободу в копировании стиля исполнительницы Анны Асти. Она оставила язвительный комментарий под новым видео украинской звезды.

«Ты не Асти, отдыхай», — написала она.

Реклама

Ее слова вызвали бурное обсуждение среди поклонников. Некоторые поддержали Инстасамку, другие стали ее критиковать. Часть комментаторов отметила, что песня Лободы действительно имеет сходство с работами Асти.

Отдельные пользователи отметили, что сама Инстасамка копирует западную рэпершу Cardi B.

«Копирка Карди Би», — написали пользователи.

Ранее Лобода объяснила, почему вернулась к исполнению песен на русском. Она призналась, что вопрос русского языка очень остро стоит на Украине.