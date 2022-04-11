Маск предложил переделать штаб-квартиру Twitter в приют для бездомных

Вошедший недавно в состав совета директоров Twitter американский предприниматель Илон Маск выдвинул предложение относительно будущего компании. Идея заключается в том, чтобы превратить головной офис компании в Сан-Франциско в приют для бездомных.

«Переоборудовать штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, там все рано никто не появляется», — так Маск озаглавил опрос, который он разместил у себя в Twitter.

За два часа до финала голосования идею поддержали более 91% проголосовавших. Против высказались 8,6%. Всего в опросе приняли участие более 1,8 миллиона человек.

В 2020 году Twitter объявил, что позволит сотрудникам работать из дома — в том числе после снятия антиковидных ограничений, если у них возникнет такое желание.

Компания Twitter Inс. основана в США в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира расположена в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Илон Маск стал акционером компании в 2022 году. Ему принадлежит наибольший пакет, почти 10% ценных бумаг соцсети. После того, как об этом стало известно, акции Twitter подскочили на 28%. В дальнейшем Маску было предложено войти в состав совета директоров.