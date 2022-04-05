Владелец Twitter поздравил Илона Маска с новым назначением

Илон Маск вошел в совет директоров компании Twitter. Руководитель компании Параг Агравал сообщил об этом на своей странице.

«Во время бесед с Илоном в последние недели мы поняли, что он принесет большую пользу нашему совету директоров», — рассказал глава сервиса.

Он назвал Илона Маска страстным сторонником и одновременно ярым критиком, и эти качества нового члена совета директоров помогут сделать Twitter сильнее в долгосрочной перспективе.

В этом году Илон Маск также стал акционером компании. Ему принадлежит наибольший пакет, почти 10% ценных бумаг соцсети. После того как об этом стало известно, акции Twitter подскочили на 28%.

Сегодня Илон Маск намекнул подписчикам о возможных переменах — выложил у себя на странице опрос о том, нужна ли кнопка редактирования. И хотя твит был скорее шуточным, подписчики увидели в этом знак.

Ранее американский предприниматель рассказал об идее создать новую социальную сеть с открытым кодом. Основатель SpaceX и Tesla пообещал, что в ней будет уделяться особое внимание свободе слова и борьбе с пропагандой.