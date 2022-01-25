Игорь Верник назвал новость о своей госпитализации с коронавирусом ошибкой

Советский и российский актер Игорь Верник не подтвердил информацию о своей госпитализации. СМИ написали, что народный артист РФ попал в больницу с коронавирусом. В беседе с «360» он опроверг эти сведения.

«Это ошибка. Я дома», — сказал Верник, назвав новости о якобы подтвержденном у него заболевании бредом.

По данным Telegram-канала «112», ковид у актера протекает в легкой форме, без пневмонии. Вернику приписали такие симптомы, как кашель, насморк и боль в горле. В публикации указано, что за артистом наблюдают врачи.

В России 25 января зафиксировали новый рекорд по выявленным случаям заражения коронавирусом. Тест на наличие SARS-CoV-2 в организме оказался положительным у 67 809 жителей страны.

Из-за усложнившейся эпидемической ситуации некоторые российские вузы и школы перешли на дистанционный режим обучения.

Специалисты советуют россиянам не измерять количество антител к коронавирусу в организме, а сделать прививку.