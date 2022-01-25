Новый рекорд по числу заболевших ковидом зафиксировали в России

В России за сутки выявили 67 809 случаев коронавируса. Это новый рекорд с начала пандемии.

За этот период госпитализировали 12 837 человек, это на 115% больше, чем день назад. За 24 часа выздоровели 26 404 пациентов, скончался 681.

Больше всего новых случаев в Москве (+18 935), Санкт-Петербурге (+9722) и Подмосковье (+5769).

Всего с начала пандемии заразились коронавирусом в России 11 241 109 человек, поправились — 10 071 740, умерли — 327 448.

В стране продолжает распространяться «омикрон»-штамм коронавируса, который вытесняет «дельту». «Омикрон» считается очень заразным, но менее опасным. Его признаками являются боль в горле, температура, насморк. Также о том, что у человека ковид, могут говорить потеря аппетита, боль в мышцах, а также сыпь и покраснения на коже.

По словам инфекциониста, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, заразиться «омикрон»-штаммом может любой, кто ранее не болел COVID-19.

«Омикрон» впервые выявили у жители ЮАР и Ботсваны, сейчас он стал самой распространенной мутацией коронавируса в мире.