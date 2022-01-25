Вирусолог Константин Чумаков призвал перестать измерять количество антител и идти вакцинироваться

Глава центра Глобальной вирусологической сети и адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков заявил, что количество антител в организме ни о чем не говорит. Их задача заключается лишь в том, чтобы останавливать вирусы на ранней стадии заражения. Об этом написал ОТР.

В ситуации с «омикрон»-штаммом нейтрализующие антитела, которые появляются в организме после прививки, справляются со своей задачей не так активно. В итоге, по словам специалиста, этот штамм «убегает от иммунитета» и быстро распространяется по всему миру.

«Но хорошая новость состоит в том, что ведь нейтрализующие антитела — это не все, это только маленькая часть механизма защиты организма от вирусов. В организме существует масса других эшелонов защиты», — добавил он.

А вот T-клеточный иммунитет, у которого специальные иммунные клетки отыскивают те, в которых вирус размножается, защищает от тяжелых болезней. По словам Чумакова, следует оставить навязчивую идею проверять количество антител, а вместо этого идти в пункт вакцинации и делать прививку от коронавируса.