Ида Галич прокомментировала отношения с мужем

Поклонников Галич волнует вопрос, развелась ли она со своим супругом Аланом Басиевым. Знаменитость не скрывает того, что их отношения испортились.

«У нас все хорошо. У каждого по-своему, насколько сейчас это возможно», — ответила она на вопрос одной из подписчиц.

Ранее супруга Павла Деревянко Дарья Мясищева подтвердила новости о разрыве с актером спустя 10 лет совместной жизни.

Отмечается, что конкретная дата расставания экс-возлюбленных неизвестна. Павел и Дарья почти не комментируют свой развод.

У бывшей пары есть две дочки: 10-летняя Варвара и шестилетняя Саша.

Также певица Полина Гагарина уже полгода не живет со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Пара разводится — Гагарина подала документы в конце ноября. Певица уточнила, что все проходит мирно и спокойно. Она добавила, что на поиски нового спутника жизни у нее нет сейчас времени из-за плотного рабочего графика, и предположила, что «найдет свое через 10 лет».