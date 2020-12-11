Жена Деревянко подтвердила новости о разрыве с актером спустя 10 лет отношений

«Да, мы разошлись», — процитировала Мясищеву «Экспресс газета».

Отмечается, что конкретная дата расставания экс-возлюбленных неизвестна. Павел и Дарья почти не комментируют свой развод.

У бывшей пары есть две дочки: 10-летняя Варвара и шестилетняя Саша.

Недавно Деревянко стал гостем YouTube-канала «ВДудь». Там он признался, что употреблял наркотики и жил в свободных отношениях с женой. После того как у актера и его гражданской супруги родился ребенок, они не стали жить вместе, а договорились встречаться временами. Через четыре года у пары появилась вторая дочь. На тот момент они все равно жили в разных местах — артист снимает квартиру в Москве, а жена обосновалась в загородном доме.

Также Деревянко рассказал о сериале «Домашний арест», который принес актеру невероятный успех. Он сказал, что кино посмотрели многие чиновники, в том числе и в администрации президента России.