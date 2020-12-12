Полина Гагарина раскрыла подробности развода

«Все мирно, спокойно. Я не люблю ни на чем таком хайпиться… Очень надеюсь, что все пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что все-таки у нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем. Мы сейчас сконцентрированы на их воспитании. Это самое главное», — заявила певица.

Она добавила, что на поиски нового спутника жизни у нее нет сейчас времени из-за плотного рабочего графика, и предположила, что «найдет свое через 10 лет».

Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова в 2014 году. В 2017-м у них родилась дочь Мия. У певицы есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.