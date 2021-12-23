Певица Марина Хлебникова перенесла операцию по восстановлению кожи, поврежденной в результате пожара. Новый год артистка проведет в больнице.

О проведенном операционном вмешательстве сообщил РЕН ТВ. По данным канала, в будущем Хлебниковой сделают еще несколько операций. Восстановление певицы может занять долгое время. О выписке пока речь не идет.

В начале декабря телеканал сообщил, что Хлебникову перевели в ожоговое отделение из реанимации. Она уже может дышать сама, состояние постепенно начинает стабилизироваться. Медики дают благоприятные прогнозы.

Пожар в квартире певицы произошел ночью 18 ноября. По предварительным данным, Хлебникова вернулась в Москву с гастролей, выпила и уснула с непотушенной сигаретой в руках. Когда на место прибыли пожарные, они обнаружили, что артистка лежит без сознания возле окна. У нее выявили ожоги 20% тела. Сильно пострадали лицо, грудь и ноги.

Скорость выздоровления человека после таких повреждений не зависит от его возраста. Но если у пациента есть вредные привычки или диабет, то этот процесс может идти медленнее.