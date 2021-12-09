Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации. Сейчас артистка находится в ожоговом отделении. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Состояние Марины Хлебниковой стабилизируется. Ее сняли с аппарата ИВЛ несколько дней назад. Певицу ждет долгая реабилитация, которая продлится не менее полугода.

«Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет небыстрым», — сообщили представители певицы в ее Instagram.

Врачи по выздоровлению певицы дают благоприятные прогнозы.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой произошел в ночь на 18 ноября. Причиной стала незатушенная сигарета, а экспертиза показала в крови следы алкоголя. По предварительной информации, она вернулась с гастролей, выпила, легла в постель и закурила.

Дочь Хлебниковой пыталась спасти маму, но не могла войти в ее комнату. Приехавшие пожарные нашли певицу, лежащую без сознания возле окна. Хлебникова получила ожоги 20% тела: пострадали лицо, грудь и ноги. К певице пускают исключительно семью.