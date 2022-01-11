Хлебникова назвала причину пожара в своей квартире

Певица Марина Хлебникова заявила, что причиной пожара в ее квартире стало короткое замыкание. Об этом она рассказала в программе «Прямой эфир с Андреем Малаховым».

По ее словам, короткое замыкание могло произойти из-за того, что в сеть было включено много приборов для подзарядки в тот вечер. Певица только вернулась с гастролей.

«Я была очень уставшая в тот день. Мы же приехали с Димой Чижовым с гастролей тяжелых. Я приехала домой, поделала кое-какие домашние дела. Сказала, что сильно хочу спать, а потом просто потеряла сознание. А врач мне сказал, что меня выдернули с того света», — описала события певица.

Пожар в квартире Хлебниковой произошел в ночь на 18 ноября, певица получила множественные ожоги, у нее было обожжено 20% тела, в частности лицо. Артистку экстренно госпитализировали, ее доставили в реанимацию. Для спасения жизни врачи ввели певицу в медикаментозную кому.

Андрей Малахов решил поддержать Хлебникову и объявил о сборе средств на восстановление ее квартиры.