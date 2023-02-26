Знаменитости 26 февраля 2023, 13:17 Хирурга Леонида Рошаля госпитализировали Mash: Леонида Рошаля госпитализировали и прооперировали Пресс-служба Кремля

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Хирург, профессор, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попал в реанимацию одной из московских клиник. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как выяснилось, его госпитализировали еще шесть дней назад. Более того, хирургу провели операцию. У Рошаля диагностировали кисту в головном мозге, болезнь Паркинсона и перелом шейки левого бедра.

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Между тем стало известно, что состояние фигуриста Романа Костомарова стабилизируется. Врачи провели ряд процедур по очистке крови. Олимпийский чемпион по танцам на льду с начала января находится в больнице под усиленным контролем врачей, потому что несколько раз его жизнь буквально висела на волоске.

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На сегодня достоверно известно, что фигуристу ампутировали обе ступни и несколько пальцев на руках из-за начавшейся на фоне сепсиса гангрены, также говорилось о кровоизлиянии в мозг и гематоме в лобной области, из-за чего ему удалили хрусталик из правого глаза.