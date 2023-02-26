Знаменитости 26 февраля 2023, 11:45 Показатели Костомарова начали улучшаться РЕН ТВ: процедуры плазмафереза положительно сказались на состоянии фигуриста Костомарова РИА «Новости»

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Показатели фигуриста Романа Костомарова начали улучшаться. Об этом сообщили журналисты РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника издания, на момент 20-х чисел февраля медики оценивают состояние фигуриста как стабильное.

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Источник РЕН ТВ отметил, что улучшить показатели удалось с помощью нескольких процедур плазмафереза. Во время этих манипуляций больному очищают кровь с помощью специального аппарата.

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Костомаров находится под контролем врачей с начала января. Изначально его госпитализировали с пневмонией. Из-за серьезного ухудшения состояния здоровья фигуриста почти сразу подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Однако затем последовали осложнения, из-за которых Костомарову ампутировали часть конечностей.

Недавно стало известно, что у фигуриста выявили кровоизлияние в мозг и гематому в лобной доле. Это привело к поражению четверти данного органа.