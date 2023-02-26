26 февраля 2023, 11:45
Показатели Костомарова начали улучшаться
РЕН ТВ: процедуры плазмафереза положительно сказались на состоянии фигуриста Костомарова
Показатели фигуриста Романа Костомарова начали улучшаться. Об этом сообщили журналисты РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По словам собеседника издания, на момент 20-х чисел февраля медики оценивают состояние фигуриста как стабильное.
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Источник РЕН ТВ отметил, что улучшить показатели удалось с помощью нескольких процедур плазмафереза. Во время этих манипуляций больному очищают кровь с помощью специального аппарата.
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Костомаров находится под контролем врачей с начала января. Изначально его госпитализировали с пневмонией. Из-за серьезного ухудшения состояния здоровья фигуриста почти сразу подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Однако затем последовали осложнения, из-за которых Костомарову ампутировали часть конечностей.
Недавно стало известно, что у фигуриста выявили кровоизлияние в мозг и гематому в лобной доле. Это привело к поражению четверти данного органа.
Роман Костомаров
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