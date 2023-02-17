Спорт 17 февраля 2023, 19:01 Врачи остановили процесс некроза у олимпийского чемпиона Костомарова РЕН ТВ: медикам удалось остановить распространение некроза у фигуриста Костомарова РИА «Новости»

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Врачам удалось остановить процесс распространения некроза у олимпийского чемпиона в парном катании Романа Костомарова. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Пока что дальше некроз не идет, но стоит подкожная жидкость, забиваются сосуды в некоторых местах. Это тоже не совсем хорошо», — сообщил источник.

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Утром 17 февраля спортсмену из-за оттеков сократили количество капельниц, а также установили дренажную систему для вывода из легких жидкости.

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«Операцию пока не планируют, на органы слишком большая нагрузка будет в случае применения наркоза», — добавил собеседник издания.

В настоящее время Костомаров по-прежнему находится на аппарате искусственного дыхания.

Фигуриста доставили в больницу 10 января с болью в груди, медики обнаружили у него двустороннюю пневмонию. На фоне воспалительного процесса у Костомарова начался некроз тканей.

По данным СМИ, спортсмену ампутировали обе стопы. Также появлялась информация об ампутации кистей, однако позднее ее опровергли.