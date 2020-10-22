Гарик Харламов: мы скрываем развод от дочери

Харламов рассказал, что они с экс-супругой беспокоятся за психологическое состояние дочери. Гарик уточнил, что его отец ушел из семьи, когда комику было всего девять лет.Теперь Харламов старается сделать все, чтобы не быть похожим на своего отца.

Ранее Асмус отшутилась на вопрос подписчика о скорой свадьбе ее бывшего супруга Гарика Харламова В комментариях под одним постом в Instаgrаm подписчик спросил актрису, действительно ли Харламов собирается жениться вновь в январе. На это сообщение она ответила шуткой. «Да, я подружка невесты», — написала актриса.

Также резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал «истинную» причину развода с актрисой Кристиной Асмус. Таким образом шоумен высмеял заявления, сделанные ранее разными экспертами. Он приписал себе девять различных фобий и ряд психических расстройств, но назвал все это не причиной развода. «Истинная причина развода: шопоголизм», — заключил юморист, сопроводив пост смеющимися смайликами.