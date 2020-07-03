Харламов назвал «истинную» причину развода с Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал «истинную» причину развода с актрисой Кристиной Асмус. Таким образом шоумен высмеял заявления, сделанные ранее разными экспертами.

Харламов в своем Instagram-аккаунте опубликовал фото текста материала, в котором говорится, что якобы работавшая с шоуменом продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что звездная пара развелась из-за «скверного характера» комика.

Прежде всего юморист обозначил, что никогда не сотрудничал с этим продюсером.

«У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной, и никакой Натальи Субботиной я не знаю. И дабы опередить моих следующих „продюсеров“, „знакомых“ и „друзей“, признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш», — в шутливой форме написал Харламов.

Следом он приписал себе девять различных фобий и ряд психических расстройств, но назвал все это не причиной развода.

«Истинная причина развода: шопоголизм», — заключил юморист, сопроводив пост смеющимися смайликами.

Ранее шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет совместной жизни. По их словам, что в этом не виноваты ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни «кто-то третий». Новость вызвала резонанс и сразу стала одной из самых обсуждаемых в Сети.