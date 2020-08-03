Асмус ответила шуткой на слухи о скорой свадьбе Харламова
В июне актриса Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили, что разведутся после семи лет брака.
В комментариях под одним постом в Instаgrаm подписчик спросил Асмус, действительно ли Харламов собирается жениться вновь в январе. На это сообщение актриса ответила шуткой.
Да, я подружка невестыКристина Асмус.
После сообщений о том, что Харламов и Асмус разводятся, у фанатов появилось предположение, что это ложь. Они вспомнили о YouTube-шоу Comment Out, где звездные участники должны либо писать другим знаменитостям провокационные сообщения, либо совершать какие-то действия.
У пользователей сложилось впечатление, что Асмус и Харламов приняли участие в шоу и их заданием было вместе написать о разводе. Впоследствии ведущий программы Владимир Маркони подтвердил, что это было «наказанием» пары, но Харламов опроверг слова ведущего.