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    03 августа 2020, 10:28

    Асмус ответила шуткой на слухи о скорой свадьбе Харламова

    Борис Ломакин

    Бывшая жена Гарика Харламова отшутилась на вопрос подписчика о скорой свадьбе бывшего мужа. О том, что юморист женится в январе, ходят слухи.
    Асмус ответила шуткой на слухи о скорой свадьбе Харламова

    В июне актриса Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили, что разведутся после семи лет брака.

    В комментариях под одним постом в Instаgrаm подписчик спросил Асмус, действительно ли Харламов собирается жениться вновь в январе. На это сообщение актриса ответила шуткой.

    Да, я подружка невесты

    Кристина Асмус.

    После сообщений о том, что Харламов и Асмус разводятся, у фанатов появилось предположение, что это ложь. Они вспомнили о YouTube-шоу Comment Out, где звездные участники должны либо писать другим знаменитостям провокационные сообщения, либо совершать какие-то действия.

    У пользователей сложилось впечатление, что Асмус и Харламов приняли участие в шоу и их заданием было вместе написать о разводе. Впоследствии ведущий программы Владимир Маркони подтвердил, что это было «наказанием» пары, но Харламов опроверг слова ведущего.

    Новости SMI.FM