Хабиб рассказал о своих отношениях с покойным отцом

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился своими воспоминаниями об отце, который умер от коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он рассказал, что в конфликтных ситуациях им всегда удавалось прийти к компромиссу. Также спортсмен добавил, что его отец во многом был прав, когда на чем-то настаивал.

«Он продолжал настаивать на своем даже в тот момент, когда я был с ним не согласен. Я выполнял его инструкции, и в 90% случаев результат был положительным для меня», — рассказал Нурмагомедов.

Ранее боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих отношениях с мамой. Спортсмен заявил, что заботится о здоровье мамы, а еще старается везде брать ее с собой.

«Практически не обсуждаем спорт. Обсуждаем семейные дела, здоровье и так далее», — добавил он.

Также Нурмагомедов запустил собственный оператор мобильной связи под названием Eagle Mobile. Он начал оказывать услуги с 1 декабря. Зона покрытия пока ограничивается Москвой и Московской областью. Хабиб обещает, что оператор придет в другие регионы страны.