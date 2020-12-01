Нурмагомедов официально запустил собственный оператор мобильной связи

Виртуальный оператор Eagle Mobile от российского Чемпиона UFС Хабиба Нурмагомедова начал оказывать услуги с 1 декабря. Зона покрытия пока ограничивается Москвой и Московской областью.

«Я действительно долго работал над тем, чтобы сервис был таким, каким я бы хотел пользоваться сам. Удобным для каждого, понятным для всех, честным и ответственным», — написал в Instagram Чемпион UFC в легком весе.

Новая мобильная связь доступна только жителям Москвы и Московской области. Хабиб обещает, что оператор придет в другие регионы страны.

О своем виртуальном мобильном операторе Хабиб Нурмагомедов заявил в начале ноября. Он пообещал выгодные семейные тарифы и программы лояльности. Планируется к 2021 году расширить зону покрытия оператора на 15 регионов России, а к 2023 году абонентская база должна достигнуть два миллиона человек.