Хабиб: с мамой я почти не обсуждаю спорт

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих отношениях с мамой. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что заботится о здоровье мамы, а еще старается везде брать ее с собой.

«Практически не обсуждаем спорт. Обсуждаем семейные дела, здоровье и так далее», — добавил он.

Ранее Нурмагомедова пригласили в футбольный клуб «КамАЗ». Чемпион UFC в легком весе может дебютировать в большом футболе.

Нурмагомедов получил приглашение от команды, выступающей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), после того, как выразил интерес к началу новой карьеры в футболе и заявил о готовности рассмотреть предложения от клубов.

«ПФЛ — это как футбольный UFC. У нас есть удачный пример: дебют хоккеиста „Ак Барса“ Артема Лукоянова. Мы каждый матч играем только на победу», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице клуба в Instagram.

Нурмагомедову предложили присоединиться к футболистам «КамАЗ» на сборах, которые будут проходить в Новороссийске. Боец ранее уже успел потренироваться вместе с игроками московского «Спартака» на сборах в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.