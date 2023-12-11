Эксклюзив 11 декабря 2023, 10:47 Госпитализированный Иосиф Пригожин рассказал о своем состоянии Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что продолжает лечение в больнице Павел Кашаев/Global Look Press

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Продюсер Иосиф Пригожин по-прежнему лечится в больнице. Об этом муж певицы Валерии сам сообщил «360».

По словам Пригожина, его еще не выписали из медицинского учреждения. Продюсер также ответил на вопрос, сильно ли он болеет.

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«Как все. Сейчас вся Москва болеет», — сказал он.

Супруг Валерии добавил, что скорость выздоровления от него не зависит. Как отметил продюсер, главное, чтобы во время болезни рядом с ним находились ответственные люди.

О госпитализации Пригожина сообщил его первый ассистент и директор продюсерского центра Станислав Калинкин. Однако раскрыть детали и причины, по которым продюсер оказался в больнице, его коллега не смог.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак дозвонилась до мужа Валерии и узнала, что у него сильный грипп. У Пригожина также подозревали пневмонию, однако он сообщил, что причин для паники нет.