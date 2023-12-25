Знаменитости 25 декабря 2023, 04:30 Гонорар Кати Лель вырос в 5 раз после внезапного возрождения песни «Мой мармеладный» Катя Лель рассказала про свои гонорары и райдер РИА «Новости»

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Певица Катя Лель рассказал о своем райдере и резко увеличившихся гонорарах. Слова исполнительницы привел телеканал Пятый канал.

По словам певицы, главное требование к организаторам гастролей — живой звук. Кроме того, Катя Лель просит обеспечить ей номер с темными шторами и ортопедической подушкой, так как без них певица спать «не умеет».

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«Отели, машины бизнес-класс, ну и все», — добавила Катя Лель.

Хотя райдер певицы не изменился, ее гонорары за последнее время сильно подросли. По словам Кати Лель, приблизительно в пять раз. Это произошло после того, как ее песня 20-летней давности «Мой мармеладный» внезапно возглавила мировые чарты.

В конце ноября Катя Лель сообщила, что мировые лейблы предложили ей сотрудничество после успеха хита «Мой мармеладный» в международных чартах.

В ноябре песня «Мой мармеладный», написанная Максимом Фадеевым в 2004 году, внезапно покорила мировые чарты. В рейтинге Spotify хит занял пятую строчку, обогнав композиции Тейлор Свифт, Канье Уэста и других мировых звезд.