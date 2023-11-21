Знаменитости 21 ноября 2023, 12:57 Песня «Мой мармеладный» Кати Лель попала в топ-5 мировых чартов

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Хит Кати Лель «Мой мармеладный» 2004 года занял пятое место в рейтинге Spotify. Песня обогнала композиции Тейлор Свифт, Канье Уэста и других известных музыкантов, написало ИА НСН.

Свою популярность трек начал набирать после того, как иностранцы в TikTok попытались понять слова песни, снимая видео в шубах и меховых шапках.

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По словам самой артистки, она оценивает подобный тренд как второй шанс получить мировую известность.