Знаменитости 22 ноября 2023, 04:20 Мировые бренды предложили сотрудничество Кате Лель после успеха хита 20-летней давности Катя Лель: известные мировые бренды предложили сотрудничество РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мировые бренды предложили сотрудничество Кате Лель (Екатерине Чуприниной) после успеха в чарте Spotify ее хита 20-летней давности «Мой мармеладный». Об этом сама певица рассказала РИА «Новости».

«Сегодня нам уже звонили самые известные лейблы мирового масштаба и хотят взаимного сотрудничества, что очень радует», — сообщила артистка.

Реклама

Ранее стало известно, что песня «Мой мармеладный», написанная Максимом Фадеевым и исполненная Катей Лель в 2004 году, неожиданно стала лидером мировых чартов. В рейтинге Spotify хит занял пятую строчку, обогнав композиции Тейлор Свифт, Канье Уэста и других мировых звезд. В ноябре 2023 года песня стала одним из трендов в TikTok. Пользователи со всего мира танцуют под него, примеряя на себя образ русских девушек из «нулевых». Главные атрибуты образа — шубы и меховые шапки.

Под хит Кати Лель в TikTok станцевала даже Крис Дженнер — успешная американская бизнесвумен, мать Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер.