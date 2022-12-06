Знаменитости 06 декабря 2022, 10:26 Гогена Солнцева госпитализировали в Москве РЕН ТВ: шоумена Гогена Солнцева доставили в столичную больницу с травмой головы Соцсети

Читать 360tv в

Экс-участника шоу «Дом-2», шоумена Гогена Солнцева скорая помощь привезла в один из московских стационаров. Врачи диагностировали у блогера закрытую черепно-мозговую травму, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, шоумен упал и ударился головой. Он был в алкогольном опьянении. Сейчас Солнцев проходит лечение в отделении токсикологии московской больницы. Telegram-канал «112» уточнил, что блогер неудачно упал в Костомаровском переулке.

Реклама

Ранее Гоген Солнцев рассказал о своем конфликте с таксистом в Москве. Блогер заявил, что таксист якобы не захотел его везти домой, потому что он русский.

Реклама

Водитель таксомотора объяснил отказ в поездке тем, что Солнцев был без маски и от шоумена пахло алкоголем.

Также Солнцев заподозрил в измене 70-летнюю жену и избил ее. Дочь пенсионерки рассказала о ее связи с экстрасенсом Артемом Бесовым, из-за чего женщина не ночевала дома три дня.