06 декабря 2022, 10:26
Гогена Солнцева госпитализировали в Москве
РЕН ТВ: шоумена Гогена Солнцева доставили в столичную больницу с травмой головы
Экс-участника шоу «Дом-2», шоумена Гогена Солнцева скорая помощь привезла в один из московских стационаров. Врачи диагностировали у блогера закрытую черепно-мозговую травму, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, шоумен упал и ударился головой. Он был в алкогольном опьянении. Сейчас Солнцев проходит лечение в отделении токсикологии московской больницы. Telegram-канал «112» уточнил, что блогер неудачно упал в Костомаровском переулке.
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Ранее Гоген Солнцев рассказал о своем конфликте с таксистом в Москве. Блогер заявил, что таксист якобы не захотел его везти домой, потому что он русский.
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Водитель таксомотора объяснил отказ в поездке тем, что Солнцев был без маски и от шоумена пахло алкоголем.
Также Солнцев заподозрил в измене 70-летнюю жену и избил ее. Дочь пенсионерки рассказала о ее связи с экстрасенсом Артемом Бесовым, из-за чего женщина не ночевала дома три дня.
Москва 2022
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