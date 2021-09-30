Гоген Солнцев рассказал о своем конфликте с таксистом в Москве

Экс-участник шоу «Дом 2», шоумен и блогер Гоген Солнцев опроверг информацию о своем конфликте с таксистом в Москве. Все это чушь, которая не заслуживает внимания и обсуждения, заявил он в комментарии «360».

«Такие ситуации бывают у каждого второго пассажира? и я не думаю, что на это стоит обращать внимание и делать из этого историю "вези меня, мразь"», — пояснил Солнцев.

На вопрос, писал ли он обращение в «Яндекс» или заявление в полицию, артист не ответил, отметив только, что водитель «Яндекс.Такси» вел себя эмоционально, но он списывает это на человеческий фактор.

«У него там на эмоциях могло что-то вырваться. <…> Это говорит о том, что нельзя ко всему относиться со стопроцентной серьезностью. Он на эмоциях был, я, может быть, тоже. Такое каждый день происходит и не заслуживает отдельного рассмотрения», — добавил шоумен.

Перебранка таксиста с Солнцевым произошла накануне вечером. По словам блогера, сейчас у него все хорошо.

В то же время изданию Readovka шоумен заявил немного другое. В частности, что ему пришлось вызывать полицию, чтобы доехать до дома. По его словам, таксист якобы не захотел его везти домой, потому что он русский.

По словам таксиста, причиной отказа в поездке стало то, что Солнцев был без маски. Потом водитель добавил, что блогер был пьян.