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    19 ноября 2020, 16:49

    Гоген Солнцев заподозрил в измене 70-летнюю жену и избил ее

    Артур Блянихов

    Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев заподозрил свою возрастную супругу Екатерину Терешкову в неверности и избил ее. Подробностями с «Собеседником» поделилась дочь пенсионерки Полина.

    По словам Полины, ее мать связалась с экстрасенсом Артемом Бесовым и не ночевала дома три дня.

    «Мы узнали, что она находится у Бесова, и сразу поехали туда. По дороге увидели сотрудников полиции и попросили их подняться с нами в квартиру», — цитирует дочь Терешковой ИА Ura.ru.

    Отмечается, что Бесов проводил в своей квартире магический сеанс с участием Терешковой. Между ней и Солнцевым возникла потасовка и полицейским пришлось разнимать супругов.