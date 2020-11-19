19 ноября 2020, 16:49
Гоген Солнцев заподозрил в измене 70-летнюю жену и избил ее
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев заподозрил свою возрастную супругу Екатерину Терешкову в неверности и избил ее. Подробностями с «Собеседником» поделилась дочь пенсионерки Полина.
По словам Полины, ее мать связалась с экстрасенсом Артемом Бесовым и не ночевала дома три дня.
«Мы узнали, что она находится у Бесова, и сразу поехали туда. По дороге увидели сотрудников полиции и попросили их подняться с нами в квартиру», — цитирует дочь Терешковой ИА Ura.ru.
Отмечается, что Бесов проводил в своей квартире магический сеанс с участием Терешковой. Между ней и Солнцевым возникла потасовка и полицейским пришлось разнимать супругов.