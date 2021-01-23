Гном Гномыча направят на судебно-психиатрическую экспертизу

Сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской осмотрит специалист. Мальчика, известного в Сети как Гном Гномыч, ждет судебно-психиатрическая экспертиза.

Обследование восьмилетнего Саши Плющенко назначено на 28 января, рассказала изданию Sport 24 адвокат Анна Бутырина. Она представляет интересы матери Гном Гномыча в деле против журнала StarHit.

«Назначена судебно-психиатрическая экспертиза уже в рамках уголовного дела. Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию», — подчеркнула юрист.

В мае 2020 года StarHit опубликовал материал о сыне Плющенко и Рудковской. В нем говорилось, что мальчик страдает синдром Аспергера. Рудковская информацию опровергла и обвинила СМИ в клевете. После публикации мальчик получил психотравму — его дразнили в школе и на тренировках. Выводы специалистов, заметила тогда Бутырина, могут повлиять на ход уголовного дела.

Осенью 2020 года Рудковская и Плющенко стали родителями во второй раз: 25 сентября от суррогатной матери у них родился сын Арсений.