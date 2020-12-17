Рудковская показала подросшего сына

Продюсер Яна Рудковская показала новую фотографию с двухмесячным сыном. Снимок она опубликовала в Instagram.

«Комочек счастья, Арсюша», — так подписала Рудковская пост.

На фотографии знаменитость стоит в гостиной своего дома в пижаме. Продюсер отвернула лицо мальчика от камеры.

Поклонники написали, что ребенок быстро вырос. Некоторые подписчики отметили, что Рудковская неправильно держит сына, из-за чего в будущем у него может развиться искривление позвоночника.

«А потом удивляемся ущемлениям и сколиозам. По стойке смирно кто грудничков держит. Безалаберность полная», — написали в Сети.

Арсений родился 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.

А старшему сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саше, известного как Гном Гномыч, семь лет. Мальчик занимается фигурным катанием под руководством известного отца-спортсмена, напомнил сайт «Дни.ру».