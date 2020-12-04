У Гном Гномыча подтвердилась психотравма. Но не Аспергер

Представляющая интересы продюсера Яны Рудковской адвокат Анна Бутырина подтвердила, что сын ее клиентки Саша Плющенко (Гном Гномыч) получил психологическую травму. Это произошло после скандальной публикации.

Речь идет о материале издания StаrНit, который вышел в мае 2020 года. В нем утверждалось, что семилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко страдает синдромом Аспергера. Рудковская сразу опровергла эту информацию и обвинила СМИ в клевете.

«После публикации этого материала Саша очень сильно переживал по данному поводу. Его дразнили сверстники и в школе, и на тренировках. Конечно, это отразилось на ребенке», — сказала Бутырина изданию Sport24.

Рудковская обратилась к специалистам. Они провели внесудебную комиссионную психологическую экспертизу. Психологи пришли к выводу, что ребенок испытывал серьезные психологические переживания.

Адвокат отметила, что установленный факт может повлиять на ход уголовного дела о клевете. Рудковская ранее отмечала, что впереди ее семью ждет «долгая борьба за правосудие», но продюсер уверена в своей победе.