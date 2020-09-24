Гном Гномыч попросил Путина повлиять на журнал StarHit, чтобы «не писал гадости про детей»

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской обратился к российскому президенту с неожиданной просьбой. Мальчик попросил Путина повлиять на журнал StarHit, чтобы тот не писал про детей «гадости».

Видеообращение Саши Плющенко опубликовали на YouTube-канале Super.

«Журнал StarHit, как вам не стыдно? <…> Я бы хотел обратиться к своему любимому президенту. Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, можете журналу StarHit сказать, чтобы они не писали про меня гадости, про других детей. Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали ни про кого гадости без разрешения моих родителей», — обратился мальчик.

Весной этого года между журналом и семьей Рудковской возник конфликт. Журналисты издания опубликовали материал, в котором назвали сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко, которого родители в шутку зовут Гном Гномычем, страдающим синдромом Аспергера. Якобы об этом они узнали от анонимного источника. При таком заболевании детям сложно взаимодействовать с людьми, и они постоянно зацикливаются на одних и тех же занятиях.

Слухи о болезни опроверг отец мальчика Евгений Плющенко. Он заявил, что никаких психических расстройств у его сына нет. Фигурист даже планировал разобраться с изданием в суде.

Через некоторое время перед Рудковской извинились авторы статьи. Но при этом тогда, по ее словам, новость по-прежнему не была снята с публикации.