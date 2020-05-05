Журналисты извинились за фейк о Саше Плющенко. Но Рудковская недовольна

Редакция портала StarHit, в котором опубликовали недостоверную статью о психических проблемах сына Плющенко и Рудковской, извинилась перед семьей. Об этом в своем Instagram сообщила сама Яна Рудковская. Но при этом, по ее словам, новость по-прежнему не сняли с публикации.

«Статья, несмотря на СМСные извинения владельцев издания, продолжает вторые сутки висеть на их сайте!» — написала в посте Рудковская. По ее словам, поступок редакции — «позор и бесчестие». Теперь семья намерена подавать в суд на портал.

Ранее журнал выпустил статью о возможной психической болезни семилетнего сына пары Александра. Новость тут же подхватили некоторые СМИ. Продюсер рассказала, что эта новость не соответствует реальности и сын здоров.

Позже футболист Андрей Аршавин в интервью на одном из федеральных каналов предположил, что родители заставляют Александра фотографироваться. Футболисту ответил даже сам мальчик.

«Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то?» — сказал семилетний Саша.