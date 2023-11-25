25 ноября 2023, 02:13
Галкин сообщил, что Пугачева проведет День матери в Лондоне
Певица Алла Пугачева поедет в Лондон «на вечеринку с подружками» в воскресенье, 26 ноября. День матери она отпразднует там, рассказал в социальных сетях ее муж — юморист Максим Галкин*.
Он опубликовал в соцсетях рекламу службы доставки. По сюжету ролика, он с детьми выбирал подарок для Пугачевой на День матери, который отмечается 26 ноября. Но дочь артистов Лиза упомянула, что в этот день певица будет на вечеринке в Лондоне. После этого Галкин* с букетом цветов волшебным образом «переместился» в столицу Великобритании.
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Ранее Пугачеву заметили около Киккского монастыря на Кипре. Певица выходила из храма со своим сыном и еще одной женщиной. До этого певицу вместе с ее мужем Максимом Галкиным* заметили в городе Лимасол на Кипре. Звездная пара шла по улице, романтично взявшись за руки.
После начала СВО Пугачева и Галкин* вместе с детьми уехали из России и обосновались в Израиле. Но после обострения палестино-израильского конфликта звездная семья покинула и эту страну. Сейчас они, предположительно, живут на Кипре.
*Максим Галкин — внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.
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