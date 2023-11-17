Знаменитости 17 ноября 2023, 17:05 Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре Певицу Пугачеву засняли выходящей из Киккского монастыря на Кипре Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Певицу Аллу Пугачеву увидели около Киккского монастыря на Кипре. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Артистка была одета в длинное черное платье, шляпу и очки. Выходящую из монастыря Пугачеву сопровождали сын и женщина. Певица обменялась парой слов со своей спутницей, после чего переключила внимание на мальчика.

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Ранее Пугачеву заметили с ее супругом Максимом Галкиным* в Лимасоле. Пара также находилась в компании женщины, которая может быть помощницей артистов.

Общественник Роман Худяков допустил, что Пугачева с семьей переедет в США. Там живут родственники артистки — Кристина Орбакайте с мужем и детьми, а также внук Никита Пресняков. Галкин* недавно выбирал апартаменты в США.

Пугачева раскритиковала россиян, которые следят за ней. Она назвала таких людей «кучкой оголтелых недоличностей», которые завидуют и распространяют слухи. Звезда также объяснила, что все свои средства зарабатывает собственными силами. При этом она напомнила, что счастье не в деньгах.

* Максим Галкин — внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.