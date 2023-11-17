Знаменитости 17 ноября 2023, 03:19 Сбежавших из России Пугачеву и Галкина сфотографировали на Кипре РИА «Новости»

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Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина* заметили в городе Лимасол на Кипре. Об этом сообщил Starhit, разместив снимок в материале.

На кадре видно, что звездная пара идет по дороге, романтично взявшись за руки. Певица была в свободной белой рубашке и светлых джинсах, а ее муж в белой футболке и черных джинсах. Как отметили авторы новости, рядом с супругами шла неизвестная брюнетка. По предварительной информации, это помощница артистов.

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Пугачева стала женой Галкина* в 2011 году. Максим оказался пятым по счету мужем у певицы. Супруги отметили годовщину знакомства 15 ноября.

Ранее Главред RT Маргарита Симоньян высмеяла брак 47-летнего юмориста и 74-летней исполнительницы. Она обратила внимание на многочисленные официальные и неофициальные любовные связи Аллы Борисовны. При этом последнее замужество, по мнению журналистки, у Пугачевой не задалось, потому что «с мальчиком не повезло».

* признан иноагентом по решению Минюста РФ.