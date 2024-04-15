15 апреля 2024, 18:15
Галкин поздравил Пугачеву с 75-летием
Шоумен Максим Галкин поздравил певицу Аллу Пугачеву с 75-летним юбилеем
Телеведущий и шоумен Максим Галкин* поздравил свою жену, певицу Аллу Пугачеву, с 75-летним юбилеем. В связи с этим он сделал пост на своей странице в социальной сети Instagram**.
«Любимая, с твоим днем!» — подписал Галкин* опубликованную фотографию своей супруги.
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С днем рождения артистку также поздравила ее дочь Кристина Орбакайте. Она опубликовала архивные семейные снимки, сопроводив их своей песней «Алла будет петь».
Пугачева запланировала отметить 75-летний юбилей с размахом. Празднование пройдет на Кипре. Примадонна заказала банкет на 160 человек. Журналисты узнали, что после этого она намерена провести концерт в Израиле и отправиться в тур по Европе.
* Признан иностранным агентом на территории России.
** Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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