Галкин показал поклонникам новый образ

Видео появилось в Stories на личной странице Галкина в Instagram. Шоумен решил записать свою прогулку по деревне Грязь. Там он живет с певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри.

«Погода прекрасная, гуляю. Птички щебечут… У нас тут на холме, под солнышком, не так и холодно, надо отдать должное. Я решил обойти владения, к этому подходят только такие усы!» — пояснил Галкин.

Поклонники артиста выяснили, что новые усы — лишь специальная маска из приложения Instagram. Однако выглядит появившаяся на лице растительность натурально.

Ранее Максим Галкин поделился видео о том, как вся семья встречает его со съемок. Иногда близкие включают соответствующую музыку, чтобы показать телеведущему свою радость.

В другом видеоролике артист исполнил танец Мэри Поппинс во время отдыха в Сиднее. «Само совершенство», — написал Галкин.