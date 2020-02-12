Галкин показал, как семья встречает его со съемок. Дарт Вейдер обзавидовался

Максима Галкина с работы встречает вся его семья. Артиста ждут дети и Алла Пугачева. Иногда свою радость близкие телеведущего иллюстрируют грамотно подобранной для такого момента музыкой.

Одно из своих возвращений Галкин показал в Instagram, сняв короткий ролик с участием звездной супруги и двух ребятишек — Лизы и Гарри.

«Приехал со съемок», — подписал он публикацию.

В кадр попали и Алла Борисовна, и близнецы. Втроем они маршируют под музыку из «Звездных войн».

Сам Галкин заметил, что «дело серьезное» — встречает его целая бригада.

Меньше чем за сутки ролик набрал почти два миллиона просмотров. Под ним оставили множество комментариев.

Поклонники звездной семьи восхищались детьми, писали, что «здорово, когда дома ждут», и «вот оно, счастье!». «Надежный тыл», — прокомментировали подписчики Максима Галкина.

Кто-то заметил, что Гарри вырос и «скоро выше мамы будет». Другие заявили, что видео очень милое, и пожелали Галкину и впредь радоваться, приходя домой.