Галкин показал, как семья встречает его со съемок. Дарт Вейдер обзавидовался
Одно из своих возвращений Галкин показал в Instagram, сняв короткий ролик с участием звездной супруги и двух ребятишек — Лизы и Гарри.
«Приехал со съемок», — подписал он публикацию.
В кадр попали и Алла Борисовна, и близнецы. Втроем они маршируют под музыку из «Звездных войн».
Сам Галкин заметил, что «дело серьезное» — встречает его целая бригада.
Меньше чем за сутки ролик набрал почти два миллиона просмотров. Под ним оставили множество комментариев.
Поклонники звездной семьи восхищались детьми, писали, что «здорово, когда дома ждут», и «вот оно, счастье!». «Надежный тыл», — прокомментировали подписчики Максима Галкина.
Кто-то заметил, что Гарри вырос и «скоро выше мамы будет». Другие заявили, что видео очень милое, и пожелали Галкину и впредь радоваться, приходя домой.