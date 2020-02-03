Галкин записал видео под Мэри Поппинс в Сиднее

«Само совершенство», — подписал свой ролик артист.

Один подписчики шоумена поблагодарили его за «такие минутки», другие назвали Галкина «позитивчиком», третьи посчитали совершенством самого пародиста и напомнили ему, что он замечательный человек и прекрасный отец. Нашлись и такие, кому «прогон» Галкина напомнил эпизод из советской комедии «Женитьба Бальзаминова». По данным информагентства, шоумен записал это видео в одном из парков Сиднея (Австралия).