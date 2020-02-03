03 февраля 2020, 12:08
Галкин записал видео под Мэри Поппинс в Сиднее
Пародист и шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором исполнил танец Мэри Поппинс. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Само совершенство», — подписал свой ролик артист.
Один подписчики шоумена поблагодарили его за «такие минутки», другие назвали Галкина «позитивчиком», третьи посчитали совершенством самого пародиста и напомнили ему, что он замечательный человек и прекрасный отец. Нашлись и такие, кому «прогон» Галкина напомнил эпизод из советской комедии «Женитьба Бальзаминова». По данным информагентства, шоумен записал это видео в одном из парков Сиднея (Австралия).