Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение

Состояние пациентки значительно улучшилось, именно поэтому ее перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в обычное отделение.

Недавно состоялся консилиум с участием специалистов из Москвы. Медики подтвердили, что лечение Фрейндлих правильное. Для восстановления народной артистки СССР привлечены дополнительные индивидуальные специалисты. Они проводят с ней восстановительные упражнения, в том числе лечебную физкультуру, и делают массаж по интенсивной схеме.

Алиса Фрейндлих лежит в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л. Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства (МСЧ № 122). Туда она попала 25 декабря 2020 года. До этого несколько дней актриса лечилась от COVID-19 дома. После попадания в больницу актриса перенесла цитокиновый шторм. Фрейндлих много лет курила, что негативно сказалось на ее легких. К тому же, у нее недостаточная масса тела.

В тот же окружной научно-клинический центр в конце декабря попали дочь Фрейндлих Варвара и внучка Анна, но они не нуждались в реанимации. В январе обеих женщин выписали.