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    26 января 2021, 13:03

    Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение

    Алена Макаренко

    Народную артистку СССР Алису Фрейндлих перевели из реанимации, куда она попала с коронавирусом, в обычное отделение. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    Состояние пациентки значительно улучшилось, именно поэтому ее перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в обычное отделение.

    Недавно состоялся консилиум с участием специалистов из Москвы. Медики подтвердили, что лечение Фрейндлих правильное. Для восстановления народной артистки СССР привлечены дополнительные индивидуальные специалисты. Они проводят с ней восстановительные упражнения, в том числе лечебную физкультуру, и делают массаж по интенсивной схеме.

    Алиса Фрейндлих лежит в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л. Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства (МСЧ № 122). Туда она попала 25 декабря 2020 года. До этого несколько дней актриса лечилась от COVID-19 дома. После попадания в больницу актриса перенесла цитокиновый шторм. Фрейндлих много лет курила, что негативно сказалось на ее легких. К тому же, у нее недостаточная масса тела.

    В тот же окружной научно-клинический центр в конце декабря попали дочь Фрейндлих Варвара и внучка Анна, но они не нуждались в реанимации. В январе обеих женщин выписали.