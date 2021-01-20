СМИ: стало известно о причинах осложнения коронавируса у Алисы Фрейндлих

Уточняется, что инфекция протекает у актрисы тяжело. После попадания в больницу она перенесла цитокиновый шторм. Сейчас она находится в стабильно тяжелом состоянии, без изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону.

Источник уточнил, что на это есть две причины. Первая — Фрейндлих много лет курила, что сказалось на ее легких не лучшим образом.

«Хотя сейчас она не курит уже почти месяц, и врачи наблюдают положительные изменения — например, стала легче отходить мокрота», — рассказал он.

Кроме того, у актрисы недостаточная масса тела, что также мешает бороться с вирусом. Врачи стараются решить эту проблему.

Известно, что Фрейндлих считают прекрасным пациентом. Она доброжелательна с медперсоналом, слушается врачей и выполняет все рекомендации. Это помогает ее лечению. Специалисты верят, что в какой-то момент актриса пойдет на поправку.