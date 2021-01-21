Консилиум врачей признал лечение Алисы Фрейндлих правильным

«Лечение было признано правильным, внесенные коллегами из Москвы коррективы незначительны», — уточнили врачи.

Отмечается, что Алиса Фрейндлих до сих пор находится в палате интенсивной терапии. Медики оценивают состояние актрисы как тяжелое, но стабильное. При этом на контрольном КТ заметили положительную динамику в верхних долях легких, которая наблюдается уже несколько дней.

С 21 января за знаменитой пациенткой закрепили постоянного индивидуального специалиста по массажу и лечебной физкультуре. Речи об ухудшении состояния не идет.

Алиса Фрейндлих находится в больнице уже почти месяц. Артистку госпитализировали 25 декабря. У нее обнаружили СОVID-19. В течение нескольких дней актриса пыталась вылечиться дома. В тот же окружной научно-клинический центр в конце декабря положили дочь актрисы Варвару и внучку Анну. В январе их выписали.