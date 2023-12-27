Знаменитости 27 декабря 2023, 11:02 ФНС начала выездную проверку Ивлеевой после скандальной вечеринки Мизулина: ФНС 26 декабря начала проверку в отношении блогера Ивлеевой РИА «Новости»

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Блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой грозит уголовное дело. ФНС начала проверять, выполнила ли знаменитость все налоговые обязательства. Об этом сообщила член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России», — отметила она.

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Мизулина предупредила, что проверка может завершиться уголовным делом. Она напомнила о недавней «голой» вечеринке, которую Ивлеева организовала в ночном клубе «Мутабор» и назвала мероприятие шабашем. Также общественница поблагодарила полицию за оперативное реагирование.

«Тыл в надежных руках», — заключила Мизулина-младшая.

Ранее за участие в скандальной вечеринке извинились певец Филипп Киркоров, журналистка Ксения Собчак и артистка Лолита Милявская. Ивлеева назвала мероприятие «легендарным и веселым», но позже записала 20-минутное обращение, в котором попросила прощения за свое поведение. Она рассказала, что после скандала оказалась «на самом дне».