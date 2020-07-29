Фильм с обнаженной Асмус покажут на Венецианском кинофестивале

Фильм расскажет о жизни китобоев, которые охотятся на китов. По сюжету, герои смотрят в интернете на девушку из секс-чата. Амус исполнила именно эту роль.

Подписчики актрисы стали бурно обсуждать эту информацию. Кто-то вспомнил скандал, связанный с фильмом «Текст», а кто-то ждет выхода нового кино.

Асмус выложила видео, на котором пародирует звуки во время занятий сексом. «После развода оргазм только такой», — написала она в тексте поста. В качестве реквизита Асмус использует стол с чайной посудой. Над своим разводом актриса уже неоднократно шутила.

Бывший муж тоже подтрунивает по поводу расставания с актрисой. На днях стендап-комик Данила Поперечный выложил видео, на котором Харламов показывает рукой на разведенный мост в Петербурге и констатирует: «Развелся!».