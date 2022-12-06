Знаменитости 06 декабря 2022, 03:58 Филипп Киркоров не заплатил налоги на 7 млн рублей — СМИ Kp.ru: певец Киркоров задолжал налоговой службе свыше 7 млн рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Артист Филипп Киркоров оказался должником по налоговым платежам. Певец не заплатил государству более семи миллионов рублей, сообщила kp.ru со ссылкой на данные базы Федеральной службы судебных приставов.

Киркоров не уплатил налог на особняк в Подмосковье на шесть миллионов 316 тысяч рублей. Кроме того, исполнитель не платил налоги за автомобиль, квартиру в Москве и земельный участок. В общей сложности, у поп-короля накопилась задолженность перед государством в качестве платежей по налогам в размере семи миллионов 67 тысяч рублей.

Реклама

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров на концерте в Казахстане ударил букетом красных роз члена своей команды. Таким образом он решил заступиться за поклонников, которых не подпустили близко к сцене.

Реклама

В Сети опубликовали видео, на котором певец прервал выступление и ударил букетом мужчину, который сидел в первом ряду. После этого Киркоров вернулся на сцену.

В мае 2021 года строительная фирма подала в суд на Киркорова за то, что тот не выплатил более семи миллионов рублей за ремонт в коттедже. Таганский суд Москвы взыскал с певца почти 2,3 миллиона рублей.