«Заступился за фанатов». Киркоров ударил букетом члена своей команды на концерте | 360°

Эксклюзив 09 ноября 2022, 11:51 «Заступился за фанатов». Киркоров ударил букетом члена своей команды на концерте Певец Киркоров на концерте в Казахстане ударил букетом члена команды в защиту фанатов РИА «Новости»

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Артист Филипп Киркоров на концерте в Казахстане ударил букетом красных роз члена своей команды. Таким образом он заступился за поклонников, которых не подпустили близко к сцене. Об этом «360» заявила представитель артиста Екатерина Успенская.

В Сети завирусилось видео, на котором поп-король прервал выступление, спустился в зрительный зал и ударил мужчину, сидящего в первом ряду, букетом. Затем певец вернулся к концерту, бросив красные розы на сцену.

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«Это просто из своей команды, наш человек был. Филипп Бедросович заступился за поклонников — их не пропустили к сцене. С фанатами резковато поступили, пришлось ему спуститься и вмешаться», — сказала представитель артиста.

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Кроме того, ситуацию «360» прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

«Люди видят, но, во-первых, не все, а во-вторых, не слышат, что произошло на самом деле в зале и почему реакция публичного человека была такая, как она была. Еще одна важная вещь — зритель при этом не ушел из зала и не отреагировал <…> Почему? Решайте сами», — отметил юрист.

Ранее сообщалось, что пользователи сочли пророческим подзатыльник Зеленскому в старом клипе Киркорова.