Федосеева-Шукшина заявила, что у нее украли все сбережения и кольцо от Бари Алибасова

Более 400 тысяч рублей пропало с банковского счета Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом рассказала сама актриса. Помимо этого, она обнаружила исчезновение двух колец. Одно из них — обручальное от создателя группы «На-На» Бари Алибасова.

По словам Федосеевой-Шукшиной, сама она деньги с карты не снимала, в магазины не ходила. Продукты и все необходимое ей покупают дочь Ольга и соседи, сообщило издание NEWS.ru.

«Сама я шопингами не занимаюсь, так как у меня больные ноги. И в банк не ходила. А дочь Оля сходила в банк по моей просьбе и принесла выписку — в какие даты какие суммы снимались», — пожаловалась актриса.

Проверив выписку, Федосеева-Шукшина выяснила, что в разные дни со счета снимали суммы от 20 до 150 тысяч рублей. Общий ущерб, по ее словам, составил почти полмиллиона. Это были все ее сбережения.

Артистка добавила, что у нее пропало два кольца с бриллиантами и еще одно обручальное кольцо, которое ей подарил продюсер Бари Алибасов.

«Написала заявление в полицию, пришел участковый разбираться. Одно из колец — алибасовское — после этого нашлось на самом видном месте. Я думаю, что мне его подбросили», — добавила она.

Теперь артистка хочет, чтобы все ее члены семьи и друзья прошли проверку на детекторе лжи.