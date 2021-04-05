Бари Алибасов втайне от Федосеевой-Шукшиной воссоединился с бывшей женой

Продюсер Бари Алибасов воссоединился с бывшей женой и матерью своего сына Еленой Уронич. Сейчас семья проживает в квартире Бари Алибасова-младшего в Калининграде.

Как рассказал Алибасов-младший изданию «СтарХит», пока что семья не планирует возвращаться в Москву.

«Мама не просто уже ухаживает за папой, у них взаимные чувства. У нас снова полная семья», — рассказал сын знаменитого продюсера. Алибасов старший начал снова жить с бывшей супругой втайне от официальной жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Алибасову-младшему удалось свести отца и мать втайне от Лидии Николаевны. Надо сказать, что Федосеева-Шукшина никогда не ревновала Бари Каримовича, ведь прекрасно знает о его любви к другим женщинам и давно смирилась с его полигамностью», — рассказал друг семьи, адвокат Александр Бенхин.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в ноябре 2018 года. В августе 2020-го продюсер решил развестись, сославшись на желание сохранить себе жизнь, поскольку в случае смерти половина имущества Алибасова отойдет жене. Однако на развод подала именно Федосеева-Шукшина после многочисленных интервью супруга, где он заявлял о прекращении общения с женой. В декабре решением мирового суда актрису и продюсера развели.

В марте решение мирового судьи о расторжении брака Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова отменил Пресненский суд Москвы. Супруга продюсера от иска отказалась.